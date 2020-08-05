В мире число заражений коронавирусом превысило 18,70 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 18704378 (+259736 за сутки) по данным Worldometer на 7:15 5 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 704365 (+7176) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6016719 (+9482) человек, из них 65492 (+815) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 11917802 (+242263) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4918420 (+54504) случаями заражения, Бразилия – 2808076 (+56411), Индия – 1906613 (+51282), Россия – 861423 (+5159) и ЮАР – 521318 (+4456). Беларусь – на 39 (-2) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 56411, США – 54504, Индия – 51282, Колумбия – 7129, Аргентина – 6792. Беларусь (84) – на 81 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 160290, Бразилия – 96096, Мексика – 48012, Великобритания – 46299, и Индия – 39820. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1394, США – 1362, Индия – 849, ЮАР – 345, Колумбия – 298. Беларусь – на 65 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 68250 случаев заражения коронавирусом и 574 смерти.