В мире число заражений коронавирусом превысило 17,47 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 17476105 (+288098 за сутки) по данным Worldometer на 7:30 31 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 676759 (+6552) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5794357 (+41148) человек, из них 66372 (-17) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 10938617 (+240415) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4634985 (+68569) случаями заражения, Бразилия – 2613789 (+58271), Индия – 1639350 (+54966), Россия – 834499 (+5509) и ЮАР – 482169 (+11046). Беларусь – на 36 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 68569, Бразилия – 58271, Индия – 54966, ЮАР – 11046, Колумбия – 9965. Беларусь (147) – на 76 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 155285, Бразилия – 91377, Великобритания – 45999, Мексика– 45361 и Италия – 35132. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1465, Бразилия– 1189, Индия – 783, Мексика – 485, Колумбия – 356. Беларусь – на 52 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 67665 случаев заражения коронавирусом и 553 смертей.