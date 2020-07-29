В мире число заражений коронавирусом превысило 16,89 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 16895396 (+245248 за сутки) по данным Worldometer на 7:45 29 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 663478 (+6857) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5706560 (+14568) человек, из них 66487 (-77) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 10458871 (+223900) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4498343 (+64729) случаями заражения, Бразилия – 2484649 (+41169), Индия – 1532135 (+49632), Россия – 823515 (+5395) и ЮАР – 459761 (+7232). Беларусь – на 33 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 64729, Индия – 49632, Бразилия – 41169, Колумбия – 10284, ЮАР – 7232. Беларусь (115) – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 152320 случая смерти, Бразилия – 88634, Великобритания – 45878, Мексика– 44022 и Италия – 35123. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1245 случаев смерти, Бразилия– 955, Индия – 776, Мексика – 342, Колумбия – 297. Беларусь – на 52 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 67366 случаев заражения коронавирусом и 543 смерти.