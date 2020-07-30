В мире число заражений коронавирусом превысило 17,18 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 17188007 (+292611 за сутки) по данным Worldometer на 7:40 30 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 670207 (+6729) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5753209 (+46649) человек, из них 66389 (-98) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 10698202 (+239331) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4568037 (+66921) случаями заражения, Бразилия – 2555518 (+70869), Индия – 1584384 (+52249), Россия – 828990 (+5475) и ЮАР – 471123 (+11362). Беларусь – на 35 (-2) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 70869, США – 66921, Индия – 52249, ЮАР – 11362, Колумбия – 8670. Беларусь (147) – на 79 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 153840, Бразилия – 90188, Великобритания – 45961, Мексика– 44876 и Италия – 35129. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1554, США – 1485, Мексика – 854, Индия – 779, Колумбия – 380. Беларусь – на 55 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 67518 случаев заражения коронавирусом и 548 смертей.