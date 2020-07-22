В мире число заражений коронавирусом превысило 15,09 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 15096317 14855107 (+210747 за сутки) по данным Worldometer на 7:20 22 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 619520 613248 (+4337) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5300063 5334692 (+94358) человек, из них 63691 63347 (+3530) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 9113043 8907167 (+171869) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4028569 (+67140) случаями заражения, Бразилия – 2166532 (+44887), Индия – 1194085 (+39168), Россия – 783328 (+5842) и ЮАР – 381798 (+8170). Беларусь – на 32 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 67140, Бразилия – 44887, Индия – 39168, ЮАР – 8170, Колумбия – 7033. Беларусь (135) – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 144953 случая смерти, Бразилия – 81597, Великобритания – 45422, Мексика– 39485 и Италия – 35073. Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1346 случаев смерти, США – 1119, Индия – 671, Мексика – 301, Колумбия – 237. Беларусь – на 55 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 66348 случаев заражения коронавирусом и 507 смерти.