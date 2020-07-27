В мире число заражений коронавирусом превысило 16,42 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 16421465 (+219080 за сутки) по данным Worldometer на 7:45 27 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 652276 (+3831) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5651307 (+76802) человек, из них 66238 (+35) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 10051644 (+138412) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4371839 (+56130) случаями заражения, Бразилия – 2419901 (+23467), Индия – 1436019 (+50525), Россия – 812485 (+5765) и ЮАР – 445433 (+11233). Беларусь – на 33 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 56130, Индия – 50525, Бразилия – 23467, ЮАР – 11233, Колумбия – 8525. Беларусь (130) – на 67 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 149849 случая смерти, Бразилия – 87052, Великобритания – 45752, Мексика– 43374 и Италия – 35107. Беларусь – на 55 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Мексика – 729 случаев смерти, Индия – 716, Бразилия– 556, США – 451, Колумбия – 256. Беларусь – на 51 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 67132 случаев заражения коронавирусом и 534 смерти.