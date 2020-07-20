В мире число заражений коронавирусом превысило 14,64 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 14644360 (+214990 за сутки) по данным Worldometer на 7:15 20 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 608911 (+3948) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5240334 (+36805) человек, из них 59817 (-256) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 8735298 (+114420) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 3898550 (+65279) случаями заражения, Бразилия – 2099896 (+24650), Индия – 1118107 (+40243), Россия – 771546 (+6109) и ЮАР – 364328 (+13449). Беларусь – на 32 (-2) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 65279, Индия – 40243, Бразилия – 24650, ЮАР – 13449, Мексика – 7615. Беларусь (142) – на 68 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 143289 случаев смерти, Бразилия – 79533, Великобритания – 45300, Мексика– 38888 и Италия – 35045. Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 716 случаев смерти, Индия – 675, Мексика – 578, США – 412, Колумбия – 220. Беларусь – на 47 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 66095 случаев заражения коронавирусом и 499 смертей.