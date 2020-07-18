В мире число заражений коронавирусом превысило 14,19 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 14194139 (+242019 за сутки) по данным Worldometer на 7:00 18 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 599416 (+6671) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5064603 (+49375) человек, из них 59845 (-43) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 8470275 (+186015) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 3770012 (+74987) случаями заражения, Бразилия – 2048697 (+33959), Индия – 1040457 (+34820), Россия – 759203 (+6406) и Перу – 345537 (+3951). Беларусь – на 30 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 74987, Индия – 34820, Бразилия – 33959, ЮАР – 13373, Колумбия – 8934. Беларусь (159) – на 71 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 142064 случаев смерти, Бразилия – 77932, Великобритания – 45233, Мексика– 37574 и Италия – 35028. Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1110 случай смерти, США – 946, Индия – 676, Мексика – 668, Колумбия – 259. Беларусь – на 42 (+11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 65782 случаев заражения коронавирусом и 491 смерть.