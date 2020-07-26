В мире число заражений коронавирусом превысило 16,2 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 16202385 (+257351 за сутки) по данным Worldometer на 6:35 26 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 648445 (+5670) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5574505 (+81348) человек, из них 66203 (-22) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 9913232 (+170355) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4315709 (+67413) случаями заражения, Бразилия – 2396434 (+48234), Индия – 1385494 (+48472), Россия – 806720 (+5871) и ЮАР – 434200 (+12204). Беларусь – на 32 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 67413, Индия – 48472, Бразилия – 48234, ЮАР – 12204, Мексика – 7573. Беларусь (156) – на 65 (+9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 149398 случая смерти, Бразилия – 86496, Великобритания – 45738, Мексика– 42645 и Италия – 35102. Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1111 случаев смерти, США – 908, Мексика – 737, Индия – 690, ЮАР – 312. Беларусь – на 44 (+12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 67002 случаев заражения коронавирусом и 530 смертей.