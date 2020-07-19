Генсек ООН указал на «высвеченные» коронавирусом проблемы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.

Коронавирус, подобно рентгеновскому снимку, выявил «переломы в хрупком скелете общества», считает Гутерриш. «Мы везде ясно видим ошибки и ложь: ложь о том, что свободная рыночная экономика способна обеспечить здравоохранение для всех, заблуждение, что мы живем в мире без расизма, миф о том, что все мы «находимся в одной лодке», — заявил он.

По словам генсека ООН, люди заблуждаются и насчет утверждения о том, что «все мы находимся в одной лодке». «Да, все мы, образно говоря, плывем по одному морю, однако некоторые в этот момент отдыхают на своих супер-яхтах, тогда как другие отчаянно цепляются за проплывающие мимо обломки», — продолжил он.

Гутерриш считает, что кризис, вызванный эпидемией, показал проблемы, которые человечество игнорировало десятилетиями: неадекватный уровень развития систем здравоохранения разных стран, пробелы в социальной защите, структурное неравенство, ухудшение состояния окружающей среды и климатический кризис. «Целые регионы, добившиеся заметного прогресса в искоренении нищеты и сокращении неравенства, за считанные месяцы были отброшены назад на многие годы», — добавил генсек ООН.

Чтобы добиться равноправия в мире, считает Гутерриш, нужно заключить так называемый новый глобальный договор, который обеспечит широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне. Генсек считает, что неравенство «начинается сверху — в мировых учреждениях», и борьба с ним должна начаться с их реформирования, передает Reuters.

«Страны, которые преуспели более 70 лет назад, отказались рассматривать реформы, необходимые для изменения властных отношений в международных учреждениях, — заявил Гутерриш. — Составы Совета Безопасности ООН и советов директоров учреждений Бреттон-Вудской системы и право голоса в них являются тому примером». Бреттон-Вудская конференция в июле 1944 года положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд.

В начале июня Гутерриш предупредил, что из-за пандемии мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов. По его словам, уже сейчас 820 млн человек не имеют достаточно еды, и эти цифры будут расти. Среди прочего он призвал расширить меры социальной поддержки для того, чтобы наиболее уязвимые слои населения, например дети, беременные и кормящие женщины, а также люди преклонного возраста, имели доступ к продовольствию.