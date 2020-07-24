В мире число заражений коронавирусом превысило 15,65 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 15655557 (+277412 за сутки) по данным Worldometer на 7:50 24 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 636521 (+6209) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5415592 (+87333) человек, из них 66254 (+62) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 9536890 (+173508) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4169991 (+69116) случаями заражения, Бразилия – 2289951 (+58080), Индия – 1288130 (+48446), Россия – 795038 (+5848) и ЮАР – 408052 (+13104). Беларусь – на 32 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 69116, Бразилия – 58080, Индия – 48446, ЮАР – 13104, Колумбия – 7945. Беларусь (167) – на 71 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 147333 случая смерти, Бразилия – 84207, Великобритания – 45554, Мексика– 41190 и Италия – 35092. Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1317 случаев смерти, США – 1150, Мексика – 790, Индия – 755, Колумбия – 315. Беларусь – на 46 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 66688 случаев заражения коронавирусом и 519 смертей.