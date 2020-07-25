В мире число заражений коронавирусом превысило 15,94 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 15945034 (+289477 за сутки) по данным Worldometer на 7:45 25 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 642775 (+6254) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5493157 (+77565) человек, из них 66225 (-29) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 9742877 (+205987) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4248327 (+78009) случаями заражения, Бразилия – 2348200 (+58249), Индия – 1337022 (+48892), Россия – 800849 (+5811) и ЮАР – 421996 (+13944). Беларусь – на 32 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 78009, Бразилия – 58249, Индия – 48892, ЮАР – 13944, Мексика – 8438. Беларусь (158) – на 74 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 148490 случая смерти, Бразилия – 85385, Великобритания – 45677, Мексика– 41908 и Италия – 35097. Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1178 случаев смерти, США – 1141, Индия – 761, Мексика – 718, Колумбия – 287. Беларусь – на 56 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 66846 случаев заражения коронавирусом и 524 смертей.