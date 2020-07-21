В мире число заражений коронавирусом превысило 14,85 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 14855107 (+210747 за сутки) по данным Worldometer на 7:00 21 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 613248 (+4337) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5334692 (+94358) человек, из них 63347 (+3530) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 8907167 (+171869) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 3961429 (+62879) случаями заражения, Бразилия – 2121645 (+21749), Индия – 1154917 (+36810), Россия – 777486 (+5940) и ЮАР – 373628 (+9300). Беларусь – на 32 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 62879, Индия – 36810, Бразилия – 21749, ЮАР – 9300, Колумбия – 6727. Беларусь (118) – на 71 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 143834 случая смерти, Бразилия – 80251, Великобритания – 45312, Мексика– 39184 и Италия – 35058. Беларусь – на 54 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 718 случаев смерти, Индия – 596, США – 545, Мексика – 296, Иран – 217. Беларусь – на 51 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 66213 случаев заражения коронавирусом и 503 смерти.