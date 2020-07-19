В мире число заражений коронавирусом превысило 14,43 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 14429370 (+235231 за сутки) по данным Worldometer на 8:40 19 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 604963 (+5547) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5203529 (+138926) человек, из них 60073 (+228) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 8620878 (+150603) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 3833271 (+63259) случаями заражения, Бразилия – 2075246 (+26549), Индия – 1077864 (+37407), Россия – 765437 (+6234) и ЮАР – 350879 (+13285). Беларусь – на 30 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 63259, Индия – 37407, Бразилия – 26549, ЮАР – 13285, Колумбия – 8560. Беларусь (171) – на 67 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 142877 случаев смерти, Бразилия – 78817, Великобритания – 45273, Мексика– 38310 и Италия – 35042. Беларусь – на 53 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 885 случаев смерти, США – 813, Мексика – 736, Индия – 543, Колумбия – 228. Беларусь – на 50 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 65953 случаев заражения коронавирусом и 495 смертей.