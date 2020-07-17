В мире число заражений коронавирусом превысило 13,95 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 13952120 (+255101 за сутки) по данным Worldometer на 7:45 17 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 592745 (+5857) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5015228 (+120496) человек, из них 59887 (+253) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 8284260 (+128495) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 3695025 (+73388) случаями заражения, Бразилия – 2014738 (+43829), Индия – 1005637 (+35468), Россия – 752797 (+6428) и Перу – 341586 (+3862). Беларусь – на 29 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 73388, Бразилия – 43829, Индия – 25609, ЮАР – 13172, Колумбия – 8037. Беларусь (180) – на 67 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 141118 случаев смерти, Бразилия – 76822, Великобритания – 45119, Мексика– 36906 и Италия – 35017. Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1299 случай смерти, США – 963, Индия – 680, Мексика – 579, ЮАР – 216. Беларусь – на 53 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 65623 случаев заражения коронавирусом и 485 смертей.