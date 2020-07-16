Россию обвинили в попытке украсть данные о вакцине от коронавируса

Великобритания, США и Канада обвинили Россию в попытке украсть у иностранных исследователей информацию о разработке вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Три союзные страны в скоординированном заявлении, сделанном в четверг, 16 июля, утверждают, что хакерская группировка APT29, которая предположительно связана с российской разведкой, атакует научные и фармацевтические институты, занятые разработкой вакцины.

"Абсолютно неприемлемо, что российские разведслужбы нацеливаются на тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока другие преследуют свои эгоистичные интересы безрассудным поведением, Соединенное Королевство и его союзники продолжают трудную работу, разрабатывая вакцину и защищая здоровье людей во всем мире", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, передает DW.

Западные разведслужбы рассматривают эти кибератаки как попытку кражи интеллектуальной собственности, а не подрыва научных исследований. В заявлении британского центра кибербезопасности отмечается, что неясно, удалось ли хакерам заполучить какую-либо информацию, однако конфиденциальные данные, касающиеся конкретных лиц, судя по всему, не пострадали.