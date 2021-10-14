Чиновник ВОЗ пригласил Лукашенко в программу COVAX

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предложил Лукашенко присоединить Беларусь к программе COVAX.

"Я упомянул на встрече с Лукашенко. Мне бы очень хотелось, чтобы Беларусь присоединилась к инициативе COVAX", - заявил Ханс Клюге журналистам после встречи с Лукашенко.

Он отметил необходимость обеспечения доступных вакцин для населения.

"Это обеспечит дополнительное доверие со стороны населения", - считает директор Европейского регионального бюро ВОЗ, передает БелТА.

COVAX, — всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам против коронавируса. COVAX координирует международные ресурсы, чтобы обеспечить странам с низким и средним уровнем дохода равный доступ к тестам, терапии и вакцинам COVID-19. К 15 июля 2020 года к COVAX присоединились 165 стран, представляющих 60 % человеческой популяции.