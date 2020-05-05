Лукашенко: От COVID никто не умер, ни один человек

Лукашенко сегодня во время стендапа на испытательном полигоне рассказал детали статистического учета умерших от заражения коронавирусом.

«И потом, очень важный вопрос – погибшие. Это катастрофа, даже один человек – это катастрофа. У нас на утро было около сотни погибших. Почему я говорю около сотни? Мы даем там 107, но из них 20 примерно человек, чуть больше, нет результатов паталогоанатомических исследований.

То есть, когда умирает человек, я жесточайшим образом потребовал от врачей, глава администрации этот вопрос контролирует,… Вот у него был COVID, коронавирус, человек погибает, неважно, там, болезни у него были, это естественно. От COVIDа никто не умер, ни один человек.

COVID активизирует все эти болезни. И люди умирают от букета этих болезней. Так вот, обязательно вскрытие человека. И на 20 мы еще не имеем данных, а по некоторым, мы их записали уже как погибших от ковида, когда нам приходят данные, а они не от ковида погибли.

Вот в чем еще суть. Но ладно, 100 человек. И в России, к сожалению, к большому несчастью, погибло там уже около 2 тыс. человек»

Фрагмент о погибших начинается на отметке 3:05