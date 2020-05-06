Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 905 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на утро 6 мая 2020 года выросло до 19255 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 112.

«В Беларуси на 6 мая зарегистрированы 19255 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 8,7% от протестированных. Выздоровели и выписаны 3388 (+617) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 861 (+44) человека (9,92% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведено 220045 (+8676) тестов на коронавирусную инфекцию.

Минздрав Беларуси никак не прокомментировал и не скорректировал ситуацию с нулевым количеством тестов за 4 мая текущего года: число проведенных тестов на утро 4 мая составляло 211369, на утро 5 мая – 211369, на утро 6 мая 220045.