Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 913 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на утро 6 мая 2020 года выросло до 20168 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 116.

«В Беларуси на 7 мая зарегистрированы 20168 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 8,7% от протестированных. Выздоровели и выписаны 5067 (+679) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 913 (+52) человека (9,69% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведено 229466 (+9421) тестов на коронавирус.

Минздрав Беларуси по-прежнему не прокомментировал и не скорректировал ситуацию с нулевым количеством тестов за 4 мая текущего года: число проведенных тестов на утро 4 мая составляло 211369, на утро 5 мая – 211369, на утро 6 мая 220045.