Лукашенко похвастался, что будет звонить Путину

Лукашенко сообщил, что у него сегодня состоится телефонный разговор с президентом РФ Путиным.

"Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора", - проинформировал белорусский правитель.

Он также пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал Лукашенко.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - добавил он.

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