Последнее обновление: 22.07.2025 18:07

Великобритания добавила в санкционные списки по России 135 танкеров

Великобритания внесла в санкционные списки по России 135 судов, которые связаны с РФ. Об этом говорится в заявлении МИД сраны.

"Новые санкции продолжают борьбу с операциями "теневого флота"; они направлены против 135 танкеров, которые являются частью флота, незаконно перевезшего с начала 2024 года груза на $24 млрд", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что эти ограничения последовали в то время, как ЕС и Великобритания снизили "потолок" цен на нефть российского происхождения.

На прошлой неделе стало известно, что в 18-й пакет антироссийских санкций были включены ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ.

Кроме того, ЕС в рамках 18-го санкционного пакета снизил установленный G7 "потолок" цен на российскую нефть до уровня в $47,6 за баррель. Ранее в G7 установили "потолок" в $60 за баррель.

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