Китай направил 58 военных самолетов и кораблей на Тайвань в рамках военных учений

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 16 июля направила 58 боевых самолетов различных типов и десять кораблей ВМС и береговой охраны на Тайвань, где проходят масштабные военные учения «Хань Куан». Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Тайваня в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно информации, 45 китайских летательных аппаратов, включая истребители, бомбардировщики, беспилотники и вертолеты, пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную границу между материком и островом, и вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня, опасно приближаясь к острову практически со всех сторон.

Больше всего подходов боевых самолетов НОАК – 25 и 27 случаев соответственно – зафиксировано тайваньскими защитниками из густонаселенных центральных и юго-западных районов острова, где также расположены крупнейшие военные базы ВМС и ВВС Тайваня.

Это первый случай, когда НОАК направила так много военных самолетов и кораблей на остров с начала учений «Хань Куан» 9 июля.

При этом Тайвань заверил, что нарушения воздушного пространства со стороны китайских военных или захода в прилегающие к острову морские районы не было, тайваньские защитники следили за обстановкой обстановки и продолжили отработку задач своих учений.

Хотя Тайвань никогда не входил в состав КНР и с момента провозглашения в 1949 году управляется собственной администрацией, коммунистические власти Китая считают остров своей провинцией, для «воссоединения» которой с материком угрожают применить военную силу. Ежедневная демонстрация войск и их показательная подготовка к операциям против Тайваня является одним из элементов китайского давления на тайваньцев с целью заставить их согласиться на установление Пекином контроля над островом.

На Тайване 9 июля начались ежегодные масштабные военные учения «Хань Куан» и учения по гражданской обороне, направленные на подготовку к обороне от китайского вторжения.

Срок учений в этом году был увеличен в два раза до 10 дней, по сравнению с пятью днями в прошлом году, и был проведен самый масштабный в истории Тайваня призыв 22 тысяч резервистов на военные сборы.