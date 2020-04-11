Макей перечислил претензии Беларуси в адрес РФ на почве коронавируса

Непростые отношения между Беларусью и Россией, скомпрометированные интеграционной напористостью последней и желанием руководства РФ ликвидировать белорусский нефтяной оффшор, еще больше осложнились за последний месяц из-за разных подходов к борьбе с экспансией коронавируса, что вылилось в очередную порцию претензий официального Минска к Кремлю.

О новых разногласиях между Минском и Москвой рассказал глава МИД РБ Владимир Макей, начав с едкого тона российского истеблишмента и СМИ в освещении ситуации с коронавирусом в Беларуси.

«…абсолютно недопустимо, когда льется грязь на страну… Но в таком едком ключе, как вчера российский телеканал заявил про Беларусь, а что уж творится в российских телеграм-каналах — я вообще молчу, говорить о стране нельзя, - заявил Макей в интервью tut.by. - Для меня это абсолютно неприемлемо в данной ситуации, хотя я не думаю, что это позиция всех российских каналов или всего российского истеблишмента. Но лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране».

Справедливости ради стоит отметить, что едкому тону в российским СМИ предшествовали отнюдь не выдержанные в дипломатическом тоне заявления Лукашенко в адрес РФ. Впрочем, Макей и сам не удержался от ответных выпадов.

«Там, в России, зачастую тоже непонятно, что происходит: то вводится тотальный карантин, то ослабляется, регионы по-своему трактуют действие режима карантина, предприятия то на карантине, то не закрывались, как «Ростсельмаш», то открываются, как КамАЗ», - сказал глава МИД и напомнил об истории с заражением рабочих на БелАЭС.

«И потом, надо посмотреть на реальные цифры: в Нижнем Тагиле, по официальным данным, ноль случаев заражения COVID-19, а к нам из Нижнего Тагила на строительство АЭС приезжают 15 зараженных коронавирусом. Поэтому лучше бы каждому смотреть на то, что происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер», - заключил Макей.

Он дал понять, что в Минске до сих пор не перевернули страницу с решением России закрыть границу и возникшими в этой связи проблемами с эвакуацией белорусов из разных стран мира.

«Я до сих пор вспоминаю с содроганием, когда на первоначальном этапе мы получали информацию о том, что наших граждан, у которых были билеты на самолеты по линии российских туроператоров, просто выбрасывали из самолета. Даже семьи разделяли: если муж белорус, а супруга — россиянка, на рейс сажали только супругу. Были случаи, когда пытались разделить 5-летнего белоруса с отцом-россиянином. Но это было, конечно, на первоначальном этапе. После наших настойчивых обращений к российским коллегам ситуация более или менее наладилась», - сказал министр.

Непонятная история, со слов Макея, вышла и с покупкой Беларусью у России 30 тыс. тестов.

«Россия передала нам такой груз (ред. – 10 тыс. тестов). Мы передали эти тесты в регионы, на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, дальнобойщиков из России и на АЭС. Мы, конечно, благодарны, но 10 тысяч тестов — это на 2,5 дня работы: у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов, - отметил глава МИД.

«Эти 10 тысяч были бесплатными. У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран. Тем более главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%. Так что нам сейчас эти тесты не нужны», - закончил историю Макей, не уточнив причину, из-за которой застопорились переговоры.

Во время интервью министру задали вопросы, касающиеся обоснованности критики со стороны соседних стран в адрес белорусских властей по поводу нерешительных действий по введению ограничений.

«…мы действовали довольно разумно и резонно в данной ситуации… …ситуация в Беларуси находится под контролем… …те действия, которые мы предпринимаем, абсолютно правильные… …принимаются меры, адекватные развитию ситуации…»

Подобные ответы не могли не подвести к закономерному вопросу о том, что раз уж власти правильно подошли к борьбе с пандемией, то почему почти тысяча волонтеров по всей Беларуси собирают деньги и средства индивидуальной защиты для медиков по просьбе самих медиков, в то время как официально Минздрав заявляет, что врачам всего хватает.

«То есть сегодня мы живем в двух разных странах: есть Беларусь, которая собирает врачам костюмы и маски, и есть Беларусь Минздрава, в которой все хорошо. Как так получается?», - спросила журналист tut.by.

«…министр здравоохранения владеет информацией, в том числе о наличии костюмов и масок, поэтому, я думаю, что нужно доверять тем заявлениям, которые делаются по линии Минздрава. Насколько мне известно, проблем с приобретением этих масок нет», - кратко ответил Макей на достаточно эмоциональный вопрос.

Иными словами, глава МИД подтвердил, что живет в мире Минздрава, а не в реальном мире с 9,4 млн. граждан страны. Может, именно этот факт и заставляет соседей подливать яд в белорусский костер?