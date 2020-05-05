Кремль не упоминает о параде в сообщении о разговоре Путина и Лукашенко

Темами прошедшего сегодня телефонного разговора Лукашенко и Путин Кремль назвал борьбу с коронавирусом, союзное государство. Упоминание о том, что Лукашенко и Путин якобы обсуждали парад на 9 мая в Минске, отсутствует.

«Обсуждена ситуация вокруг распространения пандемии коронавируса. Лидеры подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и ее последствиями», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления Председателю Правительства России Михаилу Мишустину», - отмечается в сообщении.

«Затронуты некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства», - сообщает пресс-служба Кремля

«Условлено о дальнейших контактах», - заканчивается сообщение о телефонном разговоре.

Половина сообщения пресс-службы президента РБ о телефонном звонке посвящена параду.

«В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействия в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства). Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом», - говорится в сообщении белорусской стороны.