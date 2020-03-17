МИД Беларуси рассказал об осадке из-за решения России

Министерство иностранных дел Беларуси заявило об осадке, который остался после вчерашнего решения властей РФ закрыть границу с Беларусью и последовавшего после этого пресс-релиза правительства РФ, разъясняющего причины такого решения.

«… осадок … остается. Печально, что решения наших российских друзей в большей мере основаны на неких абстрактных пропорциях, нежели на реальных данных или интересах людей. Тем более граждан страны, являющейся, как было сказано вчера в Кремле, «нашим ближайшим партнером и союзником», - заявил сегодня пресс-секретарь МИД Беларуси А.Глаз.

Как сообщалось, в понедельник правительство РФ сообщило о том, что с 18 марта по 1 мая закрывает свои границы, в том числе и границу с Беларусью. Решение перекрыть границу с Беларусью в Москве объяснили тем, что власти Беларуси не принимают адекватные и рекомендованные ВОЗ меры реагирования на коронавирус.

«… в ВОЗ искренне удивятся утверждениям российской стороны о несоблюдении Беларусью их рекомендаций… С самого начала распространения эпидемии мы с ВОЗ работаем круглосуточно. И нет ни одной рекомендации, которую бы не выполняла белорусская сторона. По крайней мере, эту позицию высказывает сама организация», - заявил Глаз, сославшись на сегодняшнее заявление странового офиса ВОЗ в РБ.

Пресс-секретарь МИД повторил вчерашний тезис Лукашенко о том, что Россия могла бы дать денег на усиление контроля на внешней границе Беларуси вместо того, чтобы закрывать внутреннюю границу.

«Ситуация не простая, и с эпидемией можно эффективно бороться только совместными усилиями. Это общий вызов, повод сплотиться, подлинная проверка отношений. 75 лет назад мы вместе защищали нашу общую границу от внешней напасти. К сожалению, сегодня россиян и белорусов искусственно размещают по разные стороны», - заключил представитель МИД РБ.