Лукашенко и Путин говорили о параде в Минске и коронавирусе

Анонсированный сегодня телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся. Собеседники обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений, сообщила пресс-служба президента РБ.

«В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействия в рамках интеграционных структур, в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства», - говорится в сообщении.

Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом.

«Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией», - отмечается в сообщении.