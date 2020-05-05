Последнее обновление: 05.05.2020 19:30

Лукашенко и Путин говорили о параде в Минске и коронавирусе

Анонсированный сегодня телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся. Собеседники обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений, сообщила пресс-служба президента РБ.

«В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействия в рамках интеграционных структур, в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства», - говорится в сообщении.

Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом.

«Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией», - отмечается в сообщении.

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