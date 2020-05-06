Кремль: Лукашенко не обсуждал с Путиным фейки в российских СМИ

Лукашенко во время состоявшего вчера телефонного разговора не обсуждал с Путиным тему антибелорусского контента в российских СМИ, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Д.Песков.
«Тема не обсуждалась», - сказал Песков.
«Вы знаете, что у нас есть различные средства массовой информации, они иногда не совсем адекватно передают даже те меры, которые принимаются в Российской Федерации, у нас в стране», - посетовал он.
"Что касается Telegram-каналов, то это вообще не заслуживает никакого внимания и судить о чем-то по Telegram-каналам - это чрезвычайно непрофессионально", - подчеркнул Песков.
Разговор Лукашенко и Путина Песков охарактеризовал как "субстантивный, хороший".
"Вы знаете, что у нас союзное государство и очень много совместных вопросов для сотрудничества и совместных проблем, которые приходится в эти дни решать", - заключил представитель Кремля.