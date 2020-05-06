Последнее обновление: 06.05.2020 15:21

Кремль: Лукашенко не обсуждал с Путиным фейки в российских СМИ

Лукашенко во время состоявшего вчера телефонного разговора не обсуждал с Путиным тему антибелорусского контента в российских СМИ, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Д.Песков.

«Тема не обсуждалась», - сказал Песков.

«Вы знаете, что у нас есть различные средства массовой информации, они иногда не совсем адекватно передают даже те меры, которые принимаются в Российской Федерации, у нас в стране», - посетовал он.

"Что касается Telegram-каналов, то это вообще не заслуживает никакого внимания и судить о чем-то по Telegram-каналам - это чрезвычайно непрофессионально", - подчеркнул Песков.

Разговор Лукашенко и Путина Песков охарактеризовал как "субстантивный, хороший".

"Вы знаете, что у нас союзное государство и очень много совместных вопросов для сотрудничества и совместных проблем, которые приходится в эти дни решать", - заключил представитель Кремля.

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