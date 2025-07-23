Последнее обновление: 23.07.2025 18:27

США ввели санкции против торгующих с хуситами компаний

Министерство финансов США во вторник объявило о санкциях против двух физических и пяти юридических лиц, которые получают прибыль от отмывания денег и импорта нефтепродуктов на контролируемую хуситами территорию Йемена. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Хуситы, как отмечают в США, ежегодно получают "сотни миллионов долларов", взимая налог с импорта нефтепродуктов на контролируемую ими территорию Йемена.

Санкции США касаются пяти компаний, зарегистрированных в Йемене и Объединенных Арабских Эмиратах, которые являются одними из крупнейших импортеров нефтепродуктов и отмывателей денег, приносящих прибыль хуситам.

"Эти сети теневых предприятий являются основой террористической машины хуситов, и Министерство финансов использует все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы разрушить эти схемы", – прокомментировал заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер.

В марте США внесли группировку "Ансар Аллах", известную как хуситы, в список иностранных террористических организаций.

После этого Штаты наложили на связанных с хуситами лиц ряд санкций и усилили бомбардировки их позиций в Йемене, которые прекратили в мае.



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