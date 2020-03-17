Кремль понимает эмоции Лукашенко, но предлагает поостыть с критикой

Кремль понимает эмоциональный настрой белорусских властей, но считает несправедливой критику со стороны Минска в адрес Москвы из-за мер по закрытию российско-белорусской границы в условиях распространения коронавируса.

"Поэтому, конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но, конечно, считаем подобную критику российской стороны, тем более, в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой", - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее тематическое заявление Лукашенко.

При этом, он напомнил, что на уровне глав правительств российская сторона заранее уведомила белорусских союзников о принимаемых мерах.

В ответ на просьбу прокомментировать слова Лукашенко о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным Песков сказал, что, насколько ему известно, в понедельник такого контакта не было.

"Будет ли разговор сегодня - я пока не располагаю информацией, пока в планах президента нет, сегодня достаточно напряженный рабочий день", - сказал представитель Кремля. Он при этом подчеркнул, что "президенты России и Белоруссии созваниваются часто, они это могут делать весьма оперативно в течение дня".