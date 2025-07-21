Последнее обновление: 21.07.2025 18:05

Иран и страны Европы 25 июля проведут переговоры по ядерной программе

Иран 25 июля в Стамбуле проведет переговоры с тремя европейскими странами по ядерной программе. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

"Встреча между Ираном, Великобританией, Францией и Германией состоится на уровне заместителей министров иностранных дел", – сказал он.

Иранскую делегацию возглавит заместитель главы МИД по политическим вопросам Маджид Тахт Раванчи. Эти переговоры будут проводиться отдельно от непрямых переговоров с Вашингтоном, передает TABNAK.

В ходе диалога намерены обсудить роль европейских стран в ядерной сделке и вопрос "обратного механизма" введения санкций, которым Европа пригрозила Ирану в случае, если сделка не будет заключена.

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