США предоставят Украине оборудование для ПВО на $180 млн

Соединенные Штаты предоставят Украине оборудование для противовоздушной обороны на $180 млн. Об этом Агентство по сотрудничеству в области обороны США сообщило на официальном сайте.

В состав оборудования не входят типы основного оборонного снаряжения. По данным агентства, Украине будет предоставлено: модификации и техническое обслуживание; запчасти; расходные материалы и аксессуары; поддержка ремонта и возврата; обучение персонала и учебное оборудование; инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

"Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в пресс-релизе.

Госдепартамент США также одобрил еще один пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн. Он включает в себя важные возможности по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту самоходных гаубиц M109.

Отмечается, что соответствующие услуги и материалы Украине будут предоставлять американские оборонные компании BAE Systems, Allison Transmission, Daimler Truck North America, Sierra Nevada Corporation, Radionix и Systems Electronic Export.