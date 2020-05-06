Путин не хочет, чтобы Лукашенко повторил судьбу Януковича

Россия не хотела бы, чтобы ситуация в Беларуси развивалась по украинскому сценарию, а Лукашенко в свою очередь повторил судьбу беглого экс президента Украины Виктора Януковича.

Об таком возможном сценарии развития событий шла речь в состоявшемся вчера телефонном разговоре Путина и Лукашенко продолжительностью 1 час 23 минуты, сообщает телеграм-канал «Незыгарь» со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, «Россия обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в Беларуси» и Лукашенко попросили "не играть с огнем".

«Решение о проведении в Минске парада скорее расценивается как "недружественный шаг". Игра «кто круче» не укрепляет отношения, особенно на теме ВОВ», - сообщает канал.

Путин на парад в Минск не приедет, а саммит ЕАЭС пройдет 19 мая в режиме видеоконференции несмотря на предложение Лукашенко всем встретиться в очном формате

Обсуждалось, кто займет должность госсекретаря Союзного государства, поскольку Григорий Рапота попросил освободить его в связи с достижением преклонного возраста.

Собеседники затронули и предстоящие президентские выборы в Беларуси. В частности Путин пообещал, что Россия займет сторону наблюдателя.

«Россия никого не будет поддерживать на предстоящих в Беларуси президентских выборах. В Москве с уважением отнесутся к любому решению Александра Лукашенко по участию в выборах. Главное, чтобы не получилось как с Януковичем». – сообщил Незыгарь.