Россия ответила на претензии Лукашенко к качеству российских тестов

Беларусь с февраля безвозмездно получила от Роспотребнадзора 14 тыс. тест-систем, и именно с их помощью в стране были выявлены первые заболевшие коронавирусом.

"С февраля 2020 года Республике Беларусь были переданы Роспотребнадзором на безвозмездной основе 14 000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий. Роспотребнадзором также оказывается консультационная и методическая поддержка коллегам, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что российские тест-системы, разработанные Государственным научным центром "Вектор", превосходят некоторые зарубежные аналоги по многим параметрам. Кроме того, центр включен в перечень референс-лабораторий ВОЗ по коронавирусу, куда любые страны могут направлять образцы для исследований.

"Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2. Российские тесты "видят" возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей, что чрезвычайно важно для выявления инфицированного человека, его изоляции, чтобы он не стал опасным для окружающих, и своевременного проведения всех противоэпидемических мероприятий", - подчеркивают в ведомстве.

В сообщении отмечается, что Роспотребнадзор «внимательно следит за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Республику Беларусь, где работа по сдерживанию эпидемии имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан, учитывая тесное взаимодействие на евразийском пространстве»,

В субботу вечером МИД России также прокомментировал высказывания Лукашенко.

«Совершенно не хочу сказать, что она достигла Беларуси — пандемия, но помощь достигла. Мы уже предоставили Минску несколькими партиями на безвозмездной основе тест-системы для выявления коронавируса и другие материалы», - заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

«Мы также помогаем Беларуси через многосторонние механизмы. Так, в рамках ПРООН Россия перераспределяет средства своего взноса, предусмотренного на проект содействия развитию Беларуси при вступлении в ВТО, благодаря чему определенная сумма пойдет на приобретение для Минска опять же экспресс-тестов и других материалов», - добавила она.

Вчера Лукашенко заявил о том, что качество российских тестов – «ни к черту».

«Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян, на атомную станцию приехали, всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», - заявил Лукашенко.

На совещании 13 апреля он и вовсе отрицал запросы о помощи со стороны России.

«Но вот россиянам я хотел бы сказать, вот этим вот, якія плявузгаюць, па-беларуску кажучы: не трогайте нас. Мы ведь ничего не просим, мы у них ничего не просим, так же? Мы спасаемся сами, мы защищаемся сами», - возмущался тогда Лукашенко.