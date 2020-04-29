Лавров и Макей обсудили коронавирус, эвакуацию и союзное государство

Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров 29 апреля обсудили по телефону коронавирус, эвакуацию и союзное государство.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020 - 2021 гг. и Плана консультаций между министерствами иностранных дел. Предметно рассмотрена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и сотрудничества в организации эвакуации оказавшихся за границей российских и белорусских граждан на родину», - говорится в сообщении МИД РФ. - «Состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах по развитию структур Союзного государства и о координации работы по международной повестке дня»

«В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений и интеграционного взаимодействия, а также графики двусторонних контактов на разных уровнях», - сообщил пресс-служба МИД РБ.