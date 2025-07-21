Россия резко нарастила уровень шпионажа в Германии

Служба военной контрразведки ФРГ фиксирует значительный рост количества попыток шпионажа и диверсий со стороны российских спецслужб в Германии.

"Мы наблюдаем резкий рост случаев шпионажа и гибридных операций. Действия стали более агрессивными", - заявила президент службы военной контрразведки Германии (MAD) Мартина Розенберг.

По ее словам, российские спецслужбы "действуют по образцу времен холодной войны". Среди вызывающих тревогу инцидентов: разведка военных объектов и важной инфраструктуры в Германии, саботаж линий снабжения, кибератаки, а также использование высокотехнологичных беспилотников, защищенных от помех. Нередко также применяется и целенаправленная дезинформация.

По данным dpa, количество подозрительных случаев за год практически удвоилось. Российские агенты активно проникают в Германию через третьи страны. В группе риска для вербовки: лица с российскими корнями, поздние переселенцы или люди, имеющие связи с Россией, лица с двойным гражданством России и Германии. Нередко таких людей вербуют во время поездок в Россию или союзные ей страны.