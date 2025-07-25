Последнее обновление: 25.07.2025 14:16

Зеленский поставил задачу подготовить договор на $10-30 млрд по закупке США дронов у Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США будут покупать украинские дроны, сумма контракта составит от $10-30 млрд. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Дальше с Америкой, с президентом США Дональдом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Я поставил задачу секретарю Совета национальной безопасности Рустему Умерову, министру обороны Денису Шмыгалю и советнику президента по стратегическим вопросам Александру Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на $10-30 млрд", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Ранее 16 июля Зеленский заявил, что США хотят покупать украинские дроны и Украина заинтересована в покупке средств для формирования воздушного щита.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование