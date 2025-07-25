Последнее обновление: 25.07.2025 11:09

Минобороны Беларуси на учении осваивает опыт конфликта Израиля и Ирана

Минобороны проводит бригадное тактическое учение с 8-й радиотехнической бригадой. Задействованы более десятка районов в трех областях Беларуси.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отрабатываются задачи по обнаружению целей условного противника в воздушном пространстве. Военные также тренируют слаженность действий по своевременной передаче данных подразделениям зенитных ракетных войск и авиации. Особое внимание уделено борьбе с беспилотниками и ДРГ.

По словам начальника радиотехнических войск полковника Александра Воробьева, при проведении учения учитывается опыт конфликта Израиля и Ирана.

«В ходе учения личный состав отрабатывает вопросы развертывания системы управления в новых для нас формах с учетом особенностей вооруженного конфликта между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль. В режиме реального времени осваиваются новые тактические приемы, направленные на повышение боевых возможностей, в том числе маневренности и живучести подразделений РТВ в условиях возможного воздействия высокоточного оружия и беспилотной авиации.

Учебные вопросы спланированы таким образом, чтобы боевые расчеты с превышением нормативного времени по развертыванию и свертыванию совершили марш в назначенные районы и в кратчайшие сроки были готовы к боевому применению», - сказал он.

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