Минобр Беларуси готов перенести ЦТ, если скажет Минздрав

Министерство образования Беларуси пока не рассматривает перенос ЦТ, но готово будет это сделать в случае необходимости.

"Мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Все рекомендации стараемся выполнять. Если будет необходимость перенести проведение ЦТ на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы", - заявил сегодня министр образования РБ Игорь Карпенко (цитата БелТА).

"Сегодня пока нет необходимости делать какие-то заявления о переносе вступительной кампании», - добавил он.

«Если будет необходимость перенести сроки вступительной кампании, у нас есть определенный зазор, на который можем пойти... Когда будут приняты решения, мы об этом сообщим», - пообещал Карпенко.