Последнее обновление: 01.05.2020 15:43

Минобр Беларуси готов перенести ЦТ, если скажет Минздрав

Министерство образования Беларуси пока не рассматривает перенос ЦТ, но готово будет это сделать в случае необходимости.

"Мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Все рекомендации стараемся выполнять. Если будет необходимость перенести проведение ЦТ на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы", - заявил сегодня министр образования РБ Игорь Карпенко (цитата БелТА).

"Сегодня пока нет необходимости делать какие-то заявления о переносе вступительной кампании», - добавил он.

«Если будет необходимость перенести сроки вступительной кампании, у нас есть определенный зазор, на который можем пойти... Когда будут приняты решения, мы об этом сообщим», - пообещал Карпенко.

Ранее по теме
<Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Май 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование