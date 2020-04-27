Минобр Беларуси обещает до конца года допилить платформу для удаленного обучения

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко не считает дистанционное обучение панацеей, а называет его всего лишь дополнительным инструментом к традиционной форме. Но при этом министр обещает до конца текущего года запустить систему для удаленного обучения школьников.

Свой скептицизм к дистанционному обучению он объясняет тем, что если школьник не хочет учиться, посещая школу, то и на удаленке у такого школьника желания учиться не прибавится.

"Мы даже по студентам сегодня наблюдаем… Есть студенты, которые 2-3 часа проводят на этой дистанционной платформе. А есть студенты, которые зашли на 15 мин - и все», - сказал Карпенко в эфире белорусского ТВ, не допуская мысли о том, что «просидевшие» 2-3 часа в системе студенты могли попросту не выйти из онлайновой сессии и в этот момент резались в игрушки.

«Поэтому я еще раз говорю: сегодня дистанционное обучение - это не панацея. Это лишь дополнительные возможности для развития системы образования", - отметил чиновник.

«…думаю, что к концу года мы эту работу завершим. И эта платформа начнет действовать в Республике Беларусь", - сказал Карпенко.

В ходе интервью министр попытался выступить в роли защитника учителя, хотя в данный момент все критикует не учителей и даже не руководство школ, а абсолютно несамостоятельную позицию (а скорее ее отсутствие) ведомства.

«Я бы попросил всех сбавить уровень критики системы образования и особенно учителя. Я спокойно реагирую на то, что критикуют министра и министерство, но давайте прекратим критиковать учителя. Учитель сегодня делает свое дело», - заявил Карпенко после того, как накануне пресс-служба министерства образования публично наехала на написавшую открытое письмо учительницу русского языка Анну Северинец.