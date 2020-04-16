В мире число заражений превысило 2,08 млн. случаев, умерли 134,6 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2083607 (+83542 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 16 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 134632 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 7878 человек, из которых 2465 приходятся на США, 557 - на Испанию, 578 – на Италию, 1438- на Францию, 761 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1387165 (+50054) человек, из них 51144 (-459) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 510666 (+26069) человека.

В США за последние сутки выявлен 29843 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 2465 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 644089. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 48708 (+9888) человек, умерли 28529 человек.

В Испании подтверждены 180659 (+6599) случаев заражения и 18812 (+557) смертей. В Италии – соответственно 165155 (+2667) случаев заражения и 21645 (+578) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 147863 (+4560) и 134753 (+2543) случаев заражения, и 17167 (+1438) и 3804 (+309) смертей.

В Великобритании, Китае, Иране, Турции, Бельгии подтверждены соответственно 98476, 82341 (+46), 76389, 69392 и 33573 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 12868 (+761), 3342, 4777, 1518 и 4440 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 24490 случаев, от COVID-19 умерли 198 человек, в Украине соответственно – 3764 случая и 108 человек.

В Беларуси официально подтвержден 3728 случаев заражения коронавирусом и 36 смертей.