В мире число заражений превысило 2,25 млн. случаев, умерли 154,2 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2250790 (+67209 за сутки) по данным Worldometer на 8:10 18 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 154226 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 7371 человека, из которых 2539 приходятся на США, 687 - на Испанию, 575 – на Италию, 761- на Францию, 847 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1468239 (+40836) человек, из них 57136 (+548) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 571149 (+18414) человека.

В США за последние сутки выявлены 31877 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 2539 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 710021. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 60510 (+2666) человек, умерли 37158 человек.

В Испании подтверждены 190839 (+5891) случаев заражения и 20002 (+687) смертей. В Италии – соответственно 172434 (+3493) случаев заражения и 22745 (+575) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 147969 (+1909) и 141397 (+3699) случаев заражения, и 18681 (+761) и 4352 (+300) смертей.

В Великобритании, Китае, Иране, Турции, Бельгии подтверждены соответственно 108692, 82719 (+27), 79494, 78546 и 36138 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 14576 (+847), 4632, 4958, 1769 и 5136 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 32008 случаев, от COVID-19 умерли 273 человека, в Украине соответственно – 4662 случая и 125 человек.

В Беларуси официально подтвержден 4779 случаев заражения коронавирусом и 42 смерти.