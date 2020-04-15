В мире число заражений превысило 2 млн. случаев, умерли 126,7 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2000065 (+74823 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 15 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 126754 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 7049 человека, из которых 2420 приходятся на США, 499 - на Испанию, 602 – на Италию, 762- на Францию, 762 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1337111 (+30689) человек, из них 51603 (+446) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 484597 (+36639) человека.

В США за последние сутки выявлен 27091 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 2420 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 614246. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 38820 (+1872) человек, умерли 26064 человек.

В Испании подтверждены 174060 (+3961) случаев заражения и 18255 (+499) смертей. В Италии – соответственно 162488 (+2972) случаев заражения и 21067 (+602) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 143303 (+6524) и 132210 (+2138) случаев заражения, и 15729 (+762) и 3495 (+301) смертей.

В Великобритании, Китае, Иране, Турции, Бельгии подтверждены соответственно 93873, 82295 (+46), 74877, 65111 и 31119 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 12107 (+778), 3342, 4683, 1403 и 4157 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 21102 случаев, от COVID-19 умерли 170 человек, в Украине соответственно – 3372 случая и 98 человек.

В Беларуси официально подтвержден 3281 случаев заражения коронавирусом и 33 смерти.