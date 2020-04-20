В мире число заражений превысило 2,4 млн. случаев, умерли 165 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2407467 (+75017 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 20 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 165074 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 4291 человека, из которых 1550 приходятся на США, 410 - на Испанию, 433 – на Италию, 395- на Францию, 596 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1562953 (+46622) человек, из них 54211 (-1069) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 625202 (+25204) человека.

В США за последние сутки выявлены 25352 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 1550 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 764265. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 71012 (+2727) человек, умерли 40565 человек.

В Испании подтверждены 198674 (+4258) случаев заражения и 20453 (+410) смертей. В Италии – соответственно 178972 (+3047) случаев заражения и 23660 (+433) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 152894 (+1101) и 145742 (+2018) случаев заражения, и 19718 (+395) и 4642 (+104) смертей.

В Великобритании, Турции, Китае, Иране, России подтверждены соответственно 120067, 86306, 82747 (+12), 82211 и 42853 случая заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 16060 (+596), 2017, 4632, 5118 и 361 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 5449 случаев, от COVID-19 умер 141 человек/

В Беларуси официально подтверждено неизвестное количество случаев заражения коронавирусом (на 17 апреля – 4779, неофициально – около 6 тыс.) и 47 смертей.