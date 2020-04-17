В мире число заражений превысило 2,184 млн. случаев, умерли 146,8 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2183581 (+99974 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 17 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 146855 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 12223 человек, из которых 2198 приходятся на США, 503 - на Испанию, 525 – на Италию, 753- на Францию, 861 – на Великобританию. Данные по летальным случаям в Китае были скорректированы на +1290 случаев.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1427403 (+40238) человек, из них 56588 (+5444) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 552735 (+42069) человека.

В США за последние сутки выявлены 34055 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 2198 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 678144. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 57844 (+9316) человек, умерли 34641 человек.

В Испании подтверждены 184948 (+4289) случаев заражения и 19315 (+503) смертей. В Италии – соответственно 168941 (+3786) случаев заражения и 22170 (+525) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 165027 (+17164) и 137698 (+2945) случаев заражения, и 17920 (+753) и 4052 (+248) смертей.

В Великобритании, Китае, Иране, Турции, Бельгии подтверждены соответственно 103093, 82692 (+46), 77995, 74193 и 34809 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 13729 (+861), 4632 (+1290), 4869, 1643 и 4857 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 27938 случаев, от COVID-19 умерли 232 человека, в Украине соответственно – 4161 случая и 116 человек.

В Беларуси официально подтвержден 4204 случаев заражения коронавирусом и 40 смертей.