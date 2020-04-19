В мире число заражений превысило 2,33 млн. случаев, умерли 160,78 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2332450 (+81660 за сутки) по данным Worldometer на 8:10 19 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 160783 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 6557 человека, из которых 1868 приходятся на США, 637 - на Испанию, 482 – на Италию, 642- на Францию, 888 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1516331 (+48092) человек, из них 55280 (-1856) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 599998 (+28849) человека.

В США за последние сутки выявлены 29178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1868 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 738913. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 68285 (+7775) человек, умерли 39015 человек.

В Испании подтверждены 194416 (+3577) случаев заражения и 20639 (+637) смертей. В Италии – соответственно 175925 (+3491) случаев заражения и 23227 (+482) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 151793 (+3824) и 143724 (+2327) случаев заражения, и 19323 (+642) и 4538 (+186) смертей.

В Великобритании, Китае, Турции, Иране, Бельгии подтверждены соответственно 114217, 82735 (+16), 82329, 80868 и 37183 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 15464 (+888), 4632, 1890, 5031 и 5031 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 36793 случаев, от COVID-19 умерли 313 человека, в Украине соответственно – 5106 случая и 133 человек.

В Беларуси официально подтверждено неизвестное количество случаев заражения коронавирусом (на 17 апреля - 4779) и 45 смертей.