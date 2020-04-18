Последнее обновление: 18.04.2020 16:48

Экс-главный санитарный врач РФ ответил Лукашенко насчет плохих тестов

Бывший главный санитарный врач, а нынче депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко достаточно остро отреагировал на упреки Лукашенко в отношении качества российских тестов на коронавирус.

По его словам, в России применяется несколько десятков тестов на коронавирус, которые справляются со своей задачей, включая тесты, которые в качестве помощи были отправлены в Беларусь.

"Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают", — сказал Онищенко, которого цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что, если бы они не работали, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока "великий эскулап" Лукашенко подскажет это.

"Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема", — заключил Онищенко.

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