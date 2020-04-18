Лукашенко назвал хаосом и бардаком введенные в России ограничения

Лукашенко во время своего вчерашнего стендапа на стеклозаводе «Неман» на примере России убеждал население о правильности принятого решения не вводить в стране карантин или жесткие ограничения. Для пущего убеждения он опять применил аргумент «А жрать что будем?».

«Это хаос, это бардак - то, что происходит у соседей. Почему так произошло? Потому что врачи как бы приходят к президенту, докладывают, запугают, напишут «Завтра все перевернется, миллион помрет!». Этот президент сидит или, кто принимает решение, думает «Господи, а вдруг помрет?» Не разобравшись, начинают закрывать. А врачам что? Им лишь бы меньше люди контактировали, передвигались и прочее – вот идеальное условие. Никто не думает «А жрать что будем?», когда я уже со злости сказал…», - заявил Лукашенко.

Это не единственный эпизод о России в сценарии стендапа. Лукашенко также высказался о качестве российских тестов на коронавирус после истории с группой строителей из Нижнего Тагила, приехавшей на БелАЭС.

«Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян, на атомную станцию приехали, всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», - рассказал Лукашенко свою версию событий.

И опять же, ситуации в РФ, в частности, в Москве была использован для того, чтобы продвинуть свой тезис о том, что нет коронавируса, а есть вспышка пневмоний.

«Супербогатый город, девять миллионов человек, Москва захлебнулась. Почему? Потому что у них не хватило мощностей в больницах. У них столько заболевших, что они не могут переваривать. А это в основном пневмонии, а пневмонии лечатся, вы помните, в советские времена 21 день карантин. В больницу попал — 21 день с воспалением легких никто тебя даже не выпустит. (…) Главная-то проблема — даже не этот коронавирус, а пик пневмоний пришелся на это время», - подытожил главный вирусолог страны.