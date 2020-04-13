Компании РФ оформили поручения на поставку в Беларусь 1,33 млн. тонн нефти

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» подтвердила оформление маршрутных поручений на поставку в Беларусь более 1,3 млн тонн нефти в апреле текущего года.

«Российские компании оформили маршрутные поручения на поставку в Беларусь в апреле 1,332 млн тонн нефти. Заявки продолжают поступать. Помимо ВИНКов (вертикально-интегрированные нефтяные компании) России, документы оформляет и ряд других производителей нефти», - сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает ТАСС.

«Мы работаем по заключению нефтяных контрактов на апрель с компаниями «Роснефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Газпром нефть», а также некоторыми другими поставщиками, в том числе с теми, кто поставлял нефть с начала года, - сказал в свою очередь представитель концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Общий объем законтрактованного сырья приближается к 2 млн тонн», - добавил он.

Как сообщалось, Роснефть поставит в апреле 470 тыс. тонн, Лукойл - 130 тыс. тонн; Газпромнефть, Сургутнефтегаз и Татнефть – по 100 тыс. тонн каждая, УДС нефть, Нефтиса, Янгпур и т.д. –все вместе 60 тыс. тонн. Кто выступит поставщиком еще примерно 400 тыс. тонн в апреле пока не сообщалось.

Дополнительно к трубопроводным поставкам еще 100 тыс. тонн по ж/д поставит РуссНефть. Кроме того, Белнефтехим говорил о поставке танкерной нефти через Клайпеду и Одессу – 170 через каждый порт. Еще на НПЗ Беларуси поступят 140 тыс. тонн собственной добычи.