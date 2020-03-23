Российские нефтекомпании готовы увеличить скидку на нефть для Беларуси

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил порядок скидки.

По словам собеседников Reuters, российские нефтяники готовы с 1 апреля в полном объеме восстановить поставки нефти в Беларусь. Однако в Беларуси пока не определились с объемом импорта.

Reuters отмечает, что сделка с Беларусью стала возможной на фоне разрыва Россией заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи.